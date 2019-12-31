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31 грудня • оновлено в 23:22
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"Їм це подобається": російський актор, який знімався з Зеленським, підтримав насильство над жінками

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Відомий в Росії актор Олександр Петров заявив, що російським жінкам подобається, коли до них чіпляються чоловіки.

Про це він розповів в інтерв'ю "Buro 24/7", коментуючи скандали з домаганнями в Голлівуді.

"Я думаю, що сам маю право говорити, що я думаю, і маю право постояти за себе. І вже точно я вправі не думати про те, що мої слова можуть бути не близькі феміністкам. У нас інший менталітет, західні цінності у нас не приживуться. Російським жінкам подобається, коли до них чіпляються. Багатьом дуже подобаються такі знаки уваги", – повідомив Петров.

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При цьому він вважає, що росіянки можуть за себе постояти, якщо їи щось не сподобається.

"У нас така російська жінка, що якщо вона не захоче, то жоден мужик до неї не буде чіплятися", – додав актор.

Також Петров зазначив, що не схвалює стирання кордонів між статями, "що хлопчики і дівчатка однаковими стають".

Олександр Петров

Олександр Петров

Олександр Петров – відомий російський актор, який в 2014 році разом з Володимиром Зеленським знімався у фільмі від "Студії Квартал 95" "Кохання у великому місті 3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор Михайло Боярський жорстко висловився про призначення жінки в сучасному світі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
актор Новини Росії
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Grich Lara
Grich Lara
Що значить подобається,подобається коли fanno corte, а коли пристаютьfa scifo
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Grich Lara
Grich Lara
Grich Lara, scusa fa schifo
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