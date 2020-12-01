Ілона Гвоздьова зізналася, кого вважає головним переможцем "Танців з зірками"

Українська танцівниця й учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова заявила, що, на її думку, у новому сезоні мала перемогти не Санта Дімопулос, а Юлія Саніна. Адже саме солістка гурту The Hardkiss показала на паркеті найбільше професійне зростання.

Такими подробицями Гвоздьова поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Ілони, вона вважає Санту дуже харизматичною й сильною. Однак для неї всі виступи співачки були "рівними та однаково красивими".

"Санта Дімопулос і Макс Леонов – переможці. Браво, кожен ефір круто, сильно, професійно. Але, на жаль, для мене щоразу просто рівно, особливого зростання не було, просто однаково завжди добре. Звичайно, вітаю з перемогою, найімовірніше, цьогоріч переміг професіоналізм, а не зростання учасниці", – заявила танцівниця.

Юлія Саніна та Дмитро Жук, Макс Леонов і Санта Дімопулос Instagram "Танці з зірками"

Що стосується Юлії Саніної, то вона стала для Гвоздьової відкриттям шоу й фавориткою. Ілона зазначила, що солістка гурту The Hardkiss змогла показати на паркеті "найбільше зростання у всіх сенсах цього слова". Кожен її номер із Дмитром Жуком був наповнений змістом, справжніми емоціями та виконаний на високому професійному рівні. Тому саме цю пару хореографка вважає переможцями "Танців з зірками".

Юлія Саніна та Дмитро Жук Instagram "Танці з зірками"

"Друге місце, як на мене, найприкріше місце. Усього одного "па" не вистачило Дмитру Жуку та Юлії Саніній. Ця учасниця з першого ефіру стала для мене відкриттям цього шоу, адже вона за час проєкту показала найбільше зростання у всіх сенсах цього слова. Юлія для мене була фавориткою всіх ефірів. Усі їхні номери з Дмитром були завжди наповнені змістом, справжніми емоціями, виконані на високому професійному рівні – і за технікою, і за стилями танців. Для мене саме ця пара стала переможцями", – підсумувала танцівниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі бурхливо відреагували на результат фіналу шоу "Танці з зірками 2020". Також вони прокоментували вчинок Санти Дімопулос.