Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге

Obozrevatel Люди 21:11, 11.10.2020

Учасниця четвертого сезону "Танців з зірками" і хореограф Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою. Зірка народила хлопчика.

Про радісну подію Гвоздьова повідомила на особистій сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

Хореограф була на зв'язку з шанувальниками навіть під час переймів. Малюк з'явився на світ зі зростом 52 см і вагою 3040 грам.

Гвоздьова народила хлопчика.
Скріншот

Нагадаємо, подружжя виховує чотирирічну доньку Валерію. А вдруге хореографиня вагітна хлопчиком. Артистка розповіла, що вони з чоловіком вирішили назвати малюка Домінік. Ім'я пов'язане з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зірка "Сватів" і "Кварталу" Анна Саліванчук показала пологи на відео.

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