Хореограф і учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася щодо розлучення телеведучого Володимира Остапчука з Оленою Войченко.

Так, у коментарі "Світському життю" Гвоздьова заявила, що вона підтримує Олену, а не Володимира.

Ілона Гвоздьова та Володимир Остапчук karavan.ua

На думку хореографа, Остапчук загрався.

"Звичайно я на боці дружини, тому що я сама жінка. Володимир дуже загрався в гру "Я класний". Вибач, Володя, але це так. Не важливо, це парне змагання в сім'ї, на проекті, але потрібно бачити крім себе ще когось", – вважає Гвоздьова.

Олена Войченко й Володимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

Як раніше писав OBOZREVATEL, український телеведучий Володимир Остапчук оскандалився на концерті українського гурту KAZKA. Так, зі сцени він звернувся до представників України на Євробаченні 2020 Go_A, і порадив їм не їхати на конкурс, оскільки переможе Росія з гуртом Little Big.

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