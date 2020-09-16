Ілон Маск з'явився в новому кліпі ТНМК: знамениті українці вразили мережу

Популярний український гурт "Танок на Майдані Конго" (ТНМК) представив новий трек "Контакт". Кліп на пісню викликав ажіотаж в мережі – користувачі розхвалили новий підхід артистів до створення музики.

Сингл "Контакт" представляє собою покладене на музику гумористичне науково-фантастичне оповідання, де нібито з'являється знаменитий підприємець Ілон Маск. Про створення відео виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба ТНМК (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом кліпу, Ілон Маск дзвонить Фаготу і повідомляє, що в той обраний для першого контакту з іноземною цивілізацією – синіми жінками із планети Венера.

У новому кліпі ТМНК показали Ілона Маска. Пресслужба ТНМК

"Пісня "Контакт" – це перший трек з нового альбому, який саме перебуває у нас в роботі. Коли настав жорсткий карантин, ми вирішили, що почнемо знайомити людство з новою фазою ТНМК саме з цього треку, адже ми всі хочемо повернути контакт з громадськістю, з друзями, з родичами", – розповів учасник гурту Фоззі (Олександр Сидоренко).

"Танок на Майдані Конго" презентували кліп "Контакт". Пресслужба ТНМК

Другий соліст ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), в свою чергу зазначив, що нова пісня стала своєрідним експериментом в їхній кар'єрі.

"Ми дуже любимо експериментувати – зі стилями, з різними напрямками в музиці, з нашими бажаннями, і трек "Контакт" показує, як далеко ми можемо зануритися в цих своїх експериментах. Нам було дуже цікаво експериментувати з баченням саунду і почуттям груву молодого саундпродюсера Юрія Медведя. Можу сказати, що це новий "Танок", якого ви досі не чули", – зазначив музикант.

"Танок на Майдані Конго" презентували новий кліп. Пресслужба ТНМК

"Танок на Майдані Конго" презентували кліп на пісню "Контакт". Пресслужба ТНМК

Відзначимо, з момент публікації на YouTube кліп "Контакт" зібрав близько 70 тисяч переглядів.

Новий кліп ТНМК здивував шанувальників. Прес-служба ТНМК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасник відомого українського хіп-хоп гурту ТНМК Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, вдруге став батьком. У артиста народилася двійня: хлопчик і дівчинка.