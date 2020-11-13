Ілон Маск заразився коронавірусом і розповів про дивний перебіг хвороби

Засновник компанії SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск заразився коронавірусом.

Підприємець розповів, що у нього проявилися симптоми звичайної застуди. Він здав чотири тести на COVID-19, і два з них показали позитивний результат. Про це мільярдер написав на особистій сторінці в Twitter.

При цьому Макс зазначив, що його дивує різниця в результатах ПЛР-тестів, оскільки він здавав їх в одній і тій же лабораторії. Він уточнив, що також перездав тест в інших лабораторіях і зараз очікує результатів.

Ілон Маск розповів про ПЛР-тестах. Twitter Ілона Маска

"Відбувається щось дуже дивне. Сьогодні тестувався на COVID чотири рази. Результати двох тестів – негативні, двох - позитивні. Одне і те ж обладнання, один і той же тест, одна і та ж медсестра", – заявив Маск.

Він додав, що якщо таке сталося з ним, то це може бути поширеною проблемою.

Ілон Маск уточнив, що поки симптоми нагадують звичайну застуду. Також він підкреслив, що незабаром отримає результати ПЛР-тестів з різних лабораторій і ситуація проясниться.

Ілона Маск розповів про симптоми коронавируса. Twitter Ілона Маска

Маск чекає результатів додаткових тестів. Twitter Ілона Маска

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск заявив, що не робитиме щеплення проти коронавірусної інфекції, коли вакцина стане доступною. Підприємець пояснив своє рішення тим, що він і його діти не входять в групу ризику по зараженню COVID-19.