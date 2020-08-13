Ілон Маск вирішив допомогти протестувальникам у Білорусі: що попросили в мережі

Олена Кордунова Люди 17:12, 13.08.2020 Оновлено: 17:15, 13.08.2020

Всесвітньо відомий підприємець, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск публічно відреагував на масові акції протестів у Білорусі

Мільярдер прокоментував ролик з місця подій, який розповсюдили в Twitter. Користувач зазначив: "Білорусь в вогні. Вбивства, побиття і свавілля. Розповсюдьте це по світу. Ілон Маск, Білл Гейтс, хто завгодно, хто може надати цьому розголосу. Зробіть це зараз".

Через деякий час під повідомленням-закликом з'явилася відповідь: "Дуже шкода чути це. Як ми можемо допомогти?".

Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі
Twitter

У відповідь на питання багато хто зазначив, що білорусам необхідний високошвидкісний інтернет, який в їхній країні постійно "глушиться", а також привернення уваги світової громадськості.

"В першу чергу, учасники протесту в Білорусі потребують уваги світової громадськості, думаю, ви можете в цьому допомогти. Ви можете допомогти також матеріально", – написали в Twitter.

Що попросили користувачі у Ілона Маска
Twitter

Також користувачі пожартували, що Ілон Маск може надіслати в Білорусь роботів або драконів, які допоможуть боротися за справедливість.

Twitter
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на протести, які спалахнули в Білорусі після виборів, відреагував співак і актор Джаред Лето.

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