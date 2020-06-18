Ілон Маск відреагував на новину про його участь у груповому сексі

Американський винахідник і підприємець Ілон Маск прокоментував чутки про груповий секс з актрисою Ембер Херд і моделлю Карою Делевінь.

Про це повідомляє видання Page Six. За словами чоловіка, він ніколи не вступав із Делевінь в інтимні стосунки, і вона може підтвердити це. Що стосується Ембер Херд, то роман із нею Маск заперечувати не став. Однак заявив, що почав зустрічатися з актрисою через місяць після її розлучення з Джонні Деппом.

Маск відповів на звинувачення в груповому сексі з Херд і Делевінь

"Ми з Карою друзі, але у нас ніколи не було інтимної близькості. Також хочу підтвердити, що ми з Ембер почали зустрічатися через місяць після того, як вона подала на розлучення. Не думаю, що я взагалі бував поруч з Ембер під час їхнього сімейного життя!" – зазначив Маск.

Нагадаємо: про те, що Херд мала любовний зв'язок із Делевінь і Маском, бувши заміжньою за Деппом, раніше заявив сусід зірки "Піратів Карибського моря" Джош Дрю. Він розповів про це на судовому процесі Деппа проти Херд у справі про наклеп.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як змінився Джонні Депп після розриву з Ембер Херд.