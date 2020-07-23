Ілон Маск пропонував Ембер Херд захист від Деппа: в суді зачитали особисте листування екскоханців

Судові розгляди між експодружжям Джонні Деппом і Ембер Херд тривають і досі. Так, на черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси й гендиректора SpaceX Ілона Маска, з яким, за твердженням Деппа, дружина йому зраджувала.

Як з'ясувалося, бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Херд після її розриву із зіркою "Піратів Карибського моря". Він також писав, що актриса йому дуже подобається і його пропозиція все одно залишиться в силі, навіть якщо вона більше ніколи не захоче з ним зустрічатися. Про це повідомляє видання BBC.

"Пропозиція залишиться в силі, навіть якщо ти ніколи не захочеш бачити мене знову. В будь-якому разі вибач за те, що я поводився, як ідіот. Мовчання робить дуже боляче. Це важливо тільки тому, що ти мені дуже подобаєшся", – писав Маск колишній подрузі.

Ембер Херд і Ілон Маск (фото – ukrrain.com)

Під час слухання адвокат Деппа також навів свідчення консьєржа, який бачив, як Маск відвідував Херд, коли актор був в Австралії. Крім того, за його словами, актриса передала підприємцю копію своїх ключів від пентхауса, щоб він міг безперешкодно до неї приходити.

Сама актриса не раз наголошувала, що не спілкувалася з Маском до 2016 року. В той самий час зірка "Піратів Карибського моря" звинувачував колишню дружину в тому, що вона зраджувала йому не лише з засновником SpaceX, але і його колегою Джеймсом Франко. Зокрема, адвокат показав кадри відеоспостереження, на яких вона зустрічала Франко біля апартаментів Джонні. На той момент Херд і Депп іще були одружені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Херд у сексі втрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь.