Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск відреагував на погрози зірки "Піратів Карибського моря" Джонні Деппа відрізати статеві органи через його колишню дружину Ембер Херд.

У Високому суді Лондона (Великобританія) зачитали листування 57-річного актора з його другом, в якому вони обговорювали 49-річного бізнесмена, повідомляє The Mirror.

"Я покажу йому речі, які він ніколи раніше не бачив, наприклад, інший бік його п*ніса, коли я відріжу його", – написав Джонні Депп.

Ембер Херд та Ілон Маск Peopletalk

Коли Маск дізнався про погрози, то пожартував, щоб йому повідомили, "якщо Джонні захоче бійки в клітці". Також бізнесмен порадив Херд і Деппу "закопати сокиру війни і йти далі".

"У мене безумовно не було інтрижки з Ембер, коли вона була одружена з Джонні. Це брехня... І у нас не було ніякої любові втрьох. Думаю, люди схильні уявляти собі чужі відносини куди більш непристойними, ніж вони є насправді", – пояснив Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Херд у сексі втрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси й гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Херд після її розриву з Джонні Деппом.