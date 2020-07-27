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Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,2 т.
Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи

Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи.

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск відреагував на погрози зірки "Піратів Карибського моря" Джонні Деппа відрізати статеві органи через його колишню дружину Ембер Херд.

У Високому суді Лондона (Великобританія) зачитали листування 57-річного актора з його другом, в якому вони обговорювали 49-річного бізнесмена, повідомляє The Mirror.

"Я покажу йому речі, які він ніколи раніше не бачив, наприклад, інший бік його п*ніса, коли я відріжу його", – написав Джонні Депп.

Ембер Херд та Ілон Маск

Ембер Херд та Ілон Маск Peopletalk

Коли Маск дізнався про погрози, то пожартував, щоб йому повідомили, "якщо Джонні захоче бійки в клітці". Також бізнесмен порадив Херд і Деппу "закопати сокиру війни і йти далі".

"У мене безумовно не було інтрижки з Ембер, коли вона була одружена з Джонні. Це брехня... І у нас не було ніякої любові втрьох. Думаю, люди схильні уявляти собі чужі відносини куди більш непристойними, ніж вони є насправді", – пояснив Маск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Херд у сексі втрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси й гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Херд після її розриву з Джонні Деппом.

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