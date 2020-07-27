Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи
Ілон Маск пригрозив розправою Джонні Деппу через залякування відрізати статеві органи.
Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск відреагував на погрози зірки "Піратів Карибського моря" Джонні Деппа відрізати статеві органи через його колишню дружину Ембер Херд.
У Високому суді Лондона (Великобританія) зачитали листування 57-річного актора з його другом, в якому вони обговорювали 49-річного бізнесмена, повідомляє The Mirror.
"Я покажу йому речі, які він ніколи раніше не бачив, наприклад, інший бік його п*ніса, коли я відріжу його", – написав Джонні Депп.
Ембер Херд та Ілон Маск Peopletalk
Коли Маск дізнався про погрози, то пожартував, щоб йому повідомили, "якщо Джонні захоче бійки в клітці". Також бізнесмен порадив Херд і Деппу "закопати сокиру війни і йти далі".
"У мене безумовно не було інтрижки з Ембер, коли вона була одружена з Джонні. Це брехня... І у нас не було ніякої любові втрьох. Думаю, люди схильні уявляти собі чужі відносини куди більш непристойними, ніж вони є насправді", – пояснив Маск.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Херд у сексі втрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси й гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Херд після її розриву з Джонні Деппом.