Ілон Маск подав у суд на Ембер Герд через заморожені ембріони – ЗМІ

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск судився з колишньою дружиною Джонні Деппа Ембер Герд через заморожені ембріони.

Про це розповіла подруга сестри артистки Дженніфер Хавелл. За її словами, бізнесмен після розірвання стосунків з Герд хотів позбутися від ембріонів, які вони створили разом, повідомляє видання Mirror.

"Пейдж (мати Ембер, яка загинула в травні 2020 року. – Ред.) розказала мені, що в неї з ним була судова війна за права на ембріони, які вони створили разом. Він хотів їх знищити, а Ембер намагалася зберегти, щоб народити від нього дитину", – зізналася Хавелл.

Ембер Герд з колишнім чоловіком Джонні Деппом Glamour.ru

Мати Герд також часто порівнювала Маска з колишнім чоловіком дочки Джонні Деппом. За її словами, які передала Хавелл, Депп був просто ангелом у порівнянні з Маском.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Герд у сексі втрьох з Ілоном Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднене особисте листування актриси й гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Герд після її розриву з Джонні Деппом.

Коли Маск дізнався про погрози, то пожартував, щоб йому повідомили, "якщо Джонні захоче бійки в клітці". Також бізнесмен порадив Герд і Деппу "закопати сокиру війни і йти далі".