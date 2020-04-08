Ілля Прусікін відзначає 35-річчя: як соліст Little Big змінився з часів КВН

Соліст групи Little Big, яка була обрана представляти Росію на Євробаченні-2020 року, Ілля Прусікін 8 квітня відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як артист змінився з часів своєї юності, коли виступав у КВН (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ілля Прусікін instagram.com/iliyaprusikin

Ілля Прусікін народився 8 квітня 1985 року на кордоні Росії та Китаю – в Забайкаллі. У ранньому дитинстві переїхав до міста Сосновий Бор, що під Санкт-Петербургом.

У юності майбутня зірка грав у бейсбол та футбол, відвідував гурток авіамоделювання, а пізніше захопився КВН.

Так, 2001 року Прусікін став чемпіоном Сосновоборскої шкільної ліги КВН.

Ілля Прусікін у КВН "КП"

Ілля Прусікін у КВН "КП"

Ілля Прусікін у юності instagram.com/iliyaprusikin

Ілля Прусікін у юності instagram.com/iliyaprusikin

Зараз Ілля Прусікін – соліст популярної російської рейв-групи Little Big. Вона була утворена 2013 року, крім Прусікіна, до складу групи входять Софія Таюрська, Антон Ліссов та Сергій Макаров.

"В історії Little Big взагалі багато випадковостей – просто знімали відос на 1 квітня. Вийшло, що він вистрілив. І всі стали говорити: "Може, ви групу зробите?" Але групи все одно могло й не бути, якби нас не покликали на розігрів до Die Antwoord. Ми такі: "Воу-воу, у нас немає пісень". "Але у вас є місяць". І ми написали шість пісень, зняли кліпи, вони розійшлися. Ніхто не думав, що ми будемо на цих піснях заробляти. Так вийшло", – розповів якось Ілля Прусікін в інтерв'ю Афіші Daily.

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