"Їла з усіх столів": стало відомо про нову ганьбу зірки "Дом-2" у Каннах

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2" модель Вікторія Боня знову зганьбилася на Каннському кінофестивалі.

За словами очевидців, дівчина чіплялася до кінозірок із проханням сфотографуватися, а на фуршеті примудрилася поїсти з кожного столу, повідомляє Telegram-канал "Шоубиз под лупой".

Вікторія Боня Фото з Instagram

Зазначається, що в обійми Боні на кінофестивалі потрапило багато знаменитостей, але знайшлися і ті, хто відштовхнув її.

"Леонардо Ді Капріо не зміг відчепитися від наполегливої панночки, а ось Бред Пітт на її прохання розвернувся і пішов. У спостерігачів складалося враження, що вона шукає чергову жертву", — йдеться у повідомленні.

Вікторія Боня

Вікторія Боня

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія Боня не вперше ганьбиться на Каннському кінофестивалі. Раніше вона з'явилася на червоній доріжці у червоній сукні з глибоким декольте, але привернути увагу фотографів їй так і не вдалося.

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