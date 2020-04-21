"Їй дуже пощастило!" Зірка "Моєї прекрасної няні" зробила зізнання про хворобу Заворотнюк

Російська актриса Ольга Прокоф'єва, яка виконала роль Жанни Аркадіївни в серіалі "Моя прекрасна няня", прокоментувала стан хворої на рак Анастасії Заворотнюк.
Так, артистка заявила, що все в Анастасії буде добре і вона обов'язково вилікується. Про це Прокоф'єва повідомила в ефірі програми "Судьба человека" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Прокоф'єва та Заворотнюк в серіалі "Моя прекрасна няня"
Фото: vokrug.tv
"Насті дуже пощастило. У неї міцна, велика, дуже любляча її сім'я. Тому все буде добре", – сказала актриса.
Ольга Прокоф'єва
Скріншот з відео
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше російський актор Борис Смолкін, який виконав роль дворецького Костянтина в серіалі "Моя прекрасна няня", зізнався, що у нього був роман з колегою по картині Ольгою Прокоф'євою.
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