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"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

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Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні форми.

"Є така штука — усвідомлене споживання. Це коли ти, припустимо, не їси все завжди поспіль, а тільки тоді, коли по-справжньому хочеш їсти. А може так само і з почуттями? Може, нам потрібно набагато менше, ніж ми жадібно бажаємо? Може, іноді варто взяти паузу і трохи зголодніти перед тим, як стрибати з відносин у відносини і в цій паузі нічого немає поганого?" — написала Сєдокова.

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

Новини
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"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Анни і написали, що він занадто вульгарний. Також деякі користувачі розкритикували зовнішність співачки.

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото
"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анни Сєдокової, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова повністю оголилася

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова у відвертій білизні

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Їй би в порно зніматися!" Напівголу Сєдокову рознесли за вульгарне фото

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сєдокова показала фанатам відео, засвітивши на ньому пишні груди.

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Особа
Анна Сєдокова
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