"Їй – 38, а мені 90": суддя "Танці з зірками" розповів про молоду коханку

Знаменитий хореограф і суддя проєкту "Танці з зірками" Григорій Чапкіс відверто розповів про особисте життя. Обраниця танцюриста молодша за нього на 51 рік!

У програмі "Життя відомих людей" 89-річний хореограф зізнався, що не відчуває себе самотнім, адже поруч з ним живе його кохана. Їй 38 років. Правда, ім'я жінки Григорій не розкриває, оскільки та не є публічною особою.

Григорій Чапкіс Instagram

"Людина, яка, я сподіваюся, буде до останніх моїх днів! Вона мені допомагає жити, у мене з'явився стимул. Потрібно за кимось доглядати, комусь потрібно робити сюрпризи. Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею штамп! Ми живемо, але вона ще не "дозріла". Але вона мене приймає таким, який я є. Їй – 38, а мені 90! ", – розповідає Чапкіс.

Григорій Чапкіс Instagram

За словами хореографа, вони з коханою не відчувають різницю у віці. Однак свої стосунки намагаються приховувати від громадськості:

"Якщо я бачу напружену ситуацію – я кажу: це моя адміністраторка, моя колега, моя улюблена жінка – залежно від компанії. Я не рекламую. Але коли я хочу собі зробити комплімент, то оголошую: познайомтеся з моєю дружиною".

Григорій Чапкіс Instagram

Григорій Чапкіс з сином Грегором і онукою Вікторією Instagram

Раніше, Могилевська і Яма захопили мережу виступом на "Танцях з зірками".

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