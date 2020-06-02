"Її залишки випалюють": Макаревич висловився про проблеми демократії в Росії

Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про проблеми демократії в РФ.

Так, за словами артиста, влада "випалює її залишки, видавлює і замінює чимось підробленим". Це, як зазначив Макаревич, стосується і президентських виборів. Адже вони, начебто є, однак вибирати нема з кого. Про це музикант заявив в інтерв'ю для радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Андрей Макаревич Фото: rtvi.com

"Що нас утримує від демократії? Мені здається, це питання до нашої влади, яка дуже планомірно, треба сказати, послідовно випалює її залишки, видавлює, замінює якимись ерзацами красивими. Ось, наприклад, є у нас вибори. Кого ми там вибираємо? Ми вибираємо Володимира Володимировича? Є вибори. А чому інших не було? Я зараз не хочу прізвища називати, не хочу називати людей, які намагалися виставити свою кандидатуру. Їм дуже швидко пояснили, як в ці ігри грати, починаючи з Прохорова й далі. Не хочу навіть говорити про це, розумієте?" – сказав Макаревич.

Музикант також додав, що його багато не влаштовує в Росії. Однак попри це, він не готовий ставати революціонером.

Макаревич під час бесіди з "Ехо Москви" Скріншот з відео

"Якщо говорить про мій внутрішній стан, я себе відчуваю цілком вільною людиною. З того, що я бачу навколо в моїй країні, мене влаштовує далеко не все. Кинути все, чим я займаюся, що я люблю, чого від мене чекають і піти будувати свою барикаду, я не готовий. Я не революціонер. Тому краще я буду займатися своєю справою відповідно до своїх уявлень про добро і зло. У мене є можливість розмовляти з величезною кількістю людей за допомогою того, що я роблю. В тому, що я роблю, я, загалом, не брешу", – підсумував Макаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревич виступив проти продовження президентства Путіна в Росії