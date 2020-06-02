"Її залишки випалюють": Макаревич висловився про проблеми демократії в Росії
Російський музикант, фронтмен гурту "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про проблеми демократії в РФ.
Так, за словами артиста, влада "випалює її залишки, видавлює і замінює чимось підробленим". Це, як зазначив Макаревич, стосується і президентських виборів. Адже вони, начебто є, однак вибирати нема з кого. Про це музикант заявив в інтерв'ю для радіостанції "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Що нас утримує від демократії? Мені здається, це питання до нашої влади, яка дуже планомірно, треба сказати, послідовно випалює її залишки, видавлює, замінює якимись ерзацами красивими. Ось, наприклад, є у нас вибори. Кого ми там вибираємо? Ми вибираємо Володимира Володимировича? Є вибори. А чому інших не було? Я зараз не хочу прізвища називати, не хочу називати людей, які намагалися виставити свою кандидатуру. Їм дуже швидко пояснили, як в ці ігри грати, починаючи з Прохорова й далі. Не хочу навіть говорити про це, розумієте?" – сказав Макаревич.
Музикант також додав, що його багато не влаштовує в Росії. Однак попри це, він не готовий ставати революціонером.
"Якщо говорить про мій внутрішній стан, я себе відчуваю цілком вільною людиною. З того, що я бачу навколо в моїй країні, мене влаштовує далеко не все. Кинути все, чим я займаюся, що я люблю, чого від мене чекають і піти будувати свою барикаду, я не готовий. Я не революціонер. Тому краще я буду займатися своєю справою відповідно до своїх уявлень про добро і зло. У мене є можливість розмовляти з величезною кількістю людей за допомогою того, що я роблю. В тому, що я роблю, я, загалом, не брешу", – підсумував Макаревич.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревич виступив проти продовження президентства Путіна в Росії