Російські коміки жорстко пожартували над скандальною телеведучою Ксенією Собчак.

Так, зірка стала головною героїнею нового випуску шоу "Прожарка" на Youtube-каналі "ТНТ4", де над нею жартували гумористи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак Кадр із відео

Так, першим виступив переможець "Comedy батлів" Сергій Матросов:

"Світська левиця? До речі, її так називають, тому що ціла антилопа може поміститися в її роті".

Ксенія Собчак на шоу "Прожарка" Кадр із відео

"Невелика інформація про Ксенію: вона за гороскопом Скорпіон, її камінь – топаз, її планета – Марс, а її стихія – п**діти", – пожартувала Іра Приходько.

"Ксенія заміжня, але на мій смак у Ксенії чоловік дуже специфічної зовнішності. Є думка, що ви разом тільки для того, щоб воскресити якийсь давнозниклий вид", – додала дівчина.

Ксенія Собчак Кадр із відео

Ще один гуморист, Філіп Воронін, сказав:

"Знаючи Ксенію, у московських РАЦСах їй дозволяють розписуватися олівцем".

"Її весь час порівнюють із Дудем, але це суто за формою голови. До речі, Ксеніє, якщо ви переспите з Дудем, то у вас народиться щось із Minecraft", – пожартував Воронін.

Філіп Воронін у шоу "Прожарка" Кадр із відео

"Наприкінці кожного інтерв'ю Познера можна почути запитання: "Що ви скажете, коли ви зустрінете Бога?" Наприкінці кожного інтерв'ю Дудя можна почути запитання: "Що ви скажете, коли ви зустрінете Путіна?" Наприкінці кожного інтерв'ю Собчак звучить: "На*уя я це подивився?" – додав комік.

Ксенія Собчак на шоу "Прожарка" Кадр із відео

Втім, у кінцівці шоу Собчак заявила, що не ображається на жарти коміків:

"Як можна образити людину, яка рекламувала пуховики Savage? Ну ви самі подумайте" (у грудні 2005 року телеведуча стала обличчям бренду одягу Savage).

Ксенія Собчак на шоу "Прожарка" Кадр із відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак вилаялася в прямому ефірі на російському телебаченні через коміка і чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна.

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