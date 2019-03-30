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''Її не впізнали'': розкрита реальна причина смерті принцеси Діани

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Принцеса Уельська Діана після фатального ДТП у 1997 році померла через приховану мікротравму.

Про це в інтерв'ю "Комсомольській правді" розповів британський судмедексперт Річард Шеперд, який був причетний до розслідування інциденту і проводив розтин.

Річард Шеперд

Річард Шеперд

Фото: kp.ru

"Діана померла від травми, яку не надто часто отримують. Адже їй досить швидко надали допомогу і все було б добре. Вона отримала всього лише кілька переломів і невелику травму грудей. Коли приїхали медики, вона розмовляла і медикам здалося, що охоронець, який сидить на передньому сидінні, постраждав куди сильніше, тому в першу чергу потрібно займатися їм", - розповів він.

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За словами фахівця, зіграло роль і те, що медики, які приїхали до місця аварії, не впізнали принцесу Діану, адже інцидент стався у Франції. Надавши їй першу необхідну допомогу, лікарі кинулися до охоронця. Ніхто не запідозрив, що у Діани відкрилася внутрішня кровотеча.

"Ні, не впізнали. Працівники "швидкої" визнали її стан стабільний. Але ніхто не знав про невеликий розрив у вені однієї з її легень. Анатомія людини така, що ця ділянка прихована глибоко в центральній частині грудної порожнини. Тиск у венах, зрозуміло, не такий сильний, як в артеріях. Кров витікає з них набагато повільніше, настільки повільно, що виявити проблему складно, а усунути її ще складніше. Вже в машині "швидкої допомоги" вона втратила свідомість. Вже в лікарні виявили розірвану вену і спробували її зашити. На жаль, було вже занадто пізно. Вона померла через мікротравму, приховану, непомітну мікротравму", - пояснив він.

''Її не впізнали'': розкрита реальна причина смерті принцеси Діани

фото hellomagazine.com

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року в Парижі. У автомобільну аварію вона потрапила разом з кінопродюсером Доді аль-Файєдом, якого вважали її коханцем, а також водієм Анрі Полем. Аль-Файєд і Поль загинули миттєво, Діана, доставлена з місця події до лікарні Сальпетрієр, померла через за дві години.

''Її не впізнали'': розкрита реальна причина смерті принцеси Діани

Фото: rd.com

''Її не впізнали'': розкрита реальна причина смерті принцеси Діани

Фото: rd.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські журналісти підрахували витрати на парадні гардероби герцогинь королівської родини Меган Маркл та Кейт Міддлтон.

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Особа
принцеса Діана
Місце
Великобританія
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