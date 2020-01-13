"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП

Російська телеведуча Ксенія Собчак показала зворушливе фото російської актриси Рінати Литвинової, яку днями збила машина, та її дочки.

Так, на фото актриса позує за столом на святковій вечірці на честь її Дня народження. Фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Рената Литвинова

"А хіба її не збила машина і вона не лежить в лікарні?", "А що вона не в лікарні? Чи її не дуже збили?", "Як раз дивилася фільм з Ренатою, обожнюю шикарних блондинок", "Обожнюю Ренату. Нехай всі машини світу її об'їжджають", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ренату Литвинову збив автомобіль в центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги.

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