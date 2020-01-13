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13 січня • оновлено в 16:15
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"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП

2.1т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак показала зворушливе фото російської актриси Рінати Литвинової, яку днями збила машина, та її дочки.

Так, на фото актриса позує за столом на святковій вечірці на честь її Дня народження. Фото Собчак опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

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"А хіба її не збила машина і вона не лежить в лікарні?", "А що вона не в лікарні? Чи її не дуже збили?", "Як раз дивилася фільм з Ренатою, обожнюю шикарних блондинок", "Обожнюю Ренату. Нехай всі машини світу її об'їжджають", - пишуть в мережі.

"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП
"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП
"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП
"Її машина збила!" Собчак показала, як Литвинова відпочивала в день ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ренату Литвинову збив автомобіль в центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Ксенія Собчак
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