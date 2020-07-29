Ігорю Крутому – 66: як змінився композитор після важкої хвороби

У середу, 29 липня, відомий російський композитор українського походження Ігор Крутой відзначає день народження.

Музиканту виповнилося 66 років. Раніше стало відомо про те, що Крутой переніс серйозне захворювання, через що помітно змінився зовні. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як виглядає композитор після важкої хвороби.

Чутки про хворобу Крутого почали з'являтися ще на початку 2000-х, тоді музиканту приписували онкологію. Сам він приховував інформацію про своє здоров'я.

Ігор Крутой Instagram Ігоря Крутого

У 2017 стало відомо, що Крутой переніс серйозну операцію в США, після якої схуд на понад 20 кілограмів. З'ясувалося, що артист хворіє цукровим діабетом а також має проблеми з органами травлення.

Він змушений дотримуватися суворої дієти, а також пом'якшити гастрольний графік, щоб уникнути серйозних ускладнень в подальшому.

Ігор Крутой після хвороби Газета. Ру

Що стосується підозр на рак, близькі Крутого нещодавно розвіяли чутки: "Звичайно, всі дуже турбуються, підтримують Ігоря. Всякі були вигадки з приводу діагнозу, але, слава Богу, у нього немає раку. А втрата ваги пов'язана з суворою дієтою, прописаною фахівцями. Іноді здається, що він взагалі нічого не їсть".

Ігор Крутой до хвороби 24СМІ

Нагадаємо, Ігор Крутой народився в Україні (місто Гайворон, Кіровоградська область) в 1954 році. З самого дитинства любив музику, самостійно вчився грати на інструментах і, за його словами, завжди знав що так чи інакше пов'яже своє життя з музичною індустрією.

Як змінився Ігор Крутой після хвороби Дни. Ру

Визнання до Крутого прийшло в кінці 80-х років після численних спроб пробитися на естраду. Наразі в його список пісень входить понад 300 композицій, написаних для 150 різних артистів і музикантів. Також у виконавський репертуар входить близько 10 сольних треків і 14 дуетів з іншими виконавцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Крутой налякав своїх фанатів змарнілим зовнішнім виглядом, через що в мережі почали знову поширювати чутки про його хворобу.