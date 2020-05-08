Ігор Пелих розбився в жахливій аварії 11 років тому: як через роки живе сім'я загиблого ведучого

Популярний український телеведучий Ігор Пелих рівно 11 років тому загинув у страшній аварії на проспекті Перемоги в Києві. Він запам'ятався за передачами "Галопом по Європах", "На свою голову" і "Лабіринт". Йому було 35 років.

У річницю загибелі журналіста OBOZREVATEL дізнавався, як через роки живе його сім'я (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Пелих Lichnosti.net

Ігор Пелих: ведучий, діджей, музикант і журналіст

Ігор Пелих народився 3 лютого 1974 року в Тернополі. Працював ведучим на "Радіо Тернопіль", а з 1998 року по 1999 рік – діджеєм на київському "Радіо столицi".

У 1999 році став ведучим програми "Не всі вдома" на "1+1", яку вів разом з майбутньою дружиною Олександрою Лозинською.

З 2000 Ігор Пелих працював адміністратором сайту ICTV, пізніше став ведучим і продюсером на цьому телеканалі. Вів програми "Галопом по Європах", "На свою голову" і "Лабіринт".

Пелих був улюбленцем усієї країни, символом життєрадісності і оптимізму на українському телебаченні.

Аварія, у якій загинув Ігор Пелих

Ігор Пелих загинув 8 травня 2009 року біля 5 години ранку в страшній аварії в Києві на проспекті Перемоги, 82. У той день ведучий разом з друзями їхав на весілля в Житомир.

За кермом Honda Accord був друг Ігоря і його партнер по бізнесу Олег Кирилов. Він рухався третьою смугою руху. Їхав з боку вулиці Дегтярівської у напрямку Щербакова. Не вибравши безпечної дистанції, він влетів в автівку Volkswagen Passat, яка рухалася в попутному напрямку.

Аварія, в якій загинув Ігор Пелих autocentre.ua

Аварія, в якій загинув Ігор Пелих autocentre.ua

Після зіткнення Honda вилетіла в зелену зону, врізалася в два дерева і перекинулася. Ігор Пелих і його 21-річна знайома, з якою він сидів на задньому сидінні, вилетіли через лобове скло. Ведучий загинув на місці. Студентка Олександра Грінченко померла по дорозі в лікарню. Ще одна постраждала, Інна Ісікова, яка сиділа на передньому сидінні, теж померла в лікарні. Олег Кирилов із закривавленою головою виліз з авто і зник.

Пізніше винуватця аварії розшукали і засудили. Кирилову дали дев'ять років в'язниці і зобов'язали виплатити моральне і матеріальне відшкодування постраждалим і родичам загиблих.

"Я мав честь і величезну приємність дружити з Ігорем. Ми навіть разом робили благодійний телемарафон і планували багато цікавих акцій. Ігор був незвичайною людиною. Людина-свято, людина-вогник. Людина з посмішкою на обличчі та глибиною в очах. За кілька днів до цієї жахливої аварії ми пили каву і говорили про плани. Він багато курив. Домовились зідзвонитись 10 травня одразу після свят. Йому треба було їхати на весілля друга в Житомир. По дорозі на це весілля на проспекті Перемоги в Києві й сталась аварія, яка забрала житття Ігоря Пелиха", – згадує друг Ігоря Юрій Гусєв.

Як виглядають дорослі діти Ігоря Пелиха

Разом з дружиною Олександрою Лозинською Ігор Пелих виховував трьох дітей: сина Івана, доньок Соломію і Устину.

Так, старший син Ігоря Пелиха Іван народився в 2001 році, донька Соломія – в 2003, Устина – в 2007.

Ігор Пелих з сім'єю "Вести"

Ігор Пелих з сім'єю Open.ua

У всіх трьох дітей є акаунти в соцмережах. На сторінці Івана Пелиха зазначено, що він закінчив приватну київську школу "Афіни", а на даний момент навчається на кінооператора в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

Син Ігоря Пелиха Іван instagram.com/ivanpelykh

Син Ігоря Пелиха Іван instagram.com/ivanpelykh

Діти Ігоря Пелиха instagram.com/solomiya_pelykh

Переглянутися цею допіс в Instagram Bratislava trip☀️ #slovakia #bratislava #hrad #gopro # hero7 Допіс, Поширення Ivan Pelykh (@ivanpelykh) 17 Жов 2019 р. про 1:29 PDT

Юнак зустрічається з дівчиною на ім'я Мартіна.

Син Ігоря Пелиха Іван і його дівчина instagram.com/ivanpelykh

Друга дитина Ігоря Пелиха, Соломія Пелих, є вихованкою національної української скаутської організації "Пласт".

Дочка Ігоря Пелиха Соломія instagram.com/solomiya_pelykh

Дочка Ігоря Пелиха Соломія instagram.com/solomiya_pelykh

Дочка Ігоря Пелиха Соломія instagram.com/solomiya_pelykh

Соломія Пелих / facebook.com

Молодша, Устина Пелих, – ще школярка.

Устина Пелих в 2018 році facebook.com/justyna.pelykh

Устина Пелих facebook.com/sasha.lozinskaya.3

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