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30 березня • оновлено в 10:03
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Ігор Ніколаєв озвучив результати тесту на коронавірус

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Російський композитор і співак Ігор Ніколаєв повідомив про отримання негативного аналізу на коронавірус.

Про це 60-річний артист розповів на своїй сторінці в Instagram

Ігор Ніколаєв

Ігор Ніколаєв

aif.ru

Так, у соцмережі Ніколаєв опублікував новий пост.

"Довгоочікуваний результат: COVID-19 "Негативно"! Я дуже вдячний своїм друзям і колегам за щиру турботу й слова підтримки! Дякую всім, хто вірив у позитивний результат і був тактовним і доброзичливим! Дякую прекрасному колективу Комунарки за професіоналізм, оптимізм і небайдужість! Дякую сім'ї за любов, віру й надію на краще!", – написав композитор.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що іспанського оперного співака, 79-річного Пласідо Домінго, який заразився коронавірусом, госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
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