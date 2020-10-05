Ігор Кондратюк: з 2014 року я з росіянами не спілкуюся

Відомий продюсер Ігор Кондратюк заявив, що війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні бойових дій. Також він зізнався, що з 2014 року не спілкується з росіянами.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Факти" з нагоди прем'єри патріотичного серіалу "Доброволець". Режисером стрічки став Ахтем Сеїтаблаєв, а продюсером – сам Кондратюк.

Телеведучий пояснив, що "Доброволець" – це історія головного героя Дмитра, який разом з іншими бійцями допомагає СБУ зупинити злочинців, які планують теракт в столиці. Персонажа зіграв актор, учасник АТО Олег Шульга.

"Треба бути весь час напоготові. Тому що ще в березні 2014 року деякі вважали, що ми –мирні наївні люди і нейтральна країна. Що за це отримали? Велику дулю! І треба мати мізки, щоб зрозуміти: те, що трапилося було не маячком, а великим трагічним уроком, який привів до величезного числа жертв і втрати територій", – наголосив Кондратюк.

Також продюсеру поставили запитання щодо інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?", гравцем якої він колись був. Його команда навіть була володарем "Кришталевої сови". Нещодавно клуб відзначив 45-річний ювілей, тому Кондратюка спитали, чи привітали його з цією подією.

"Ні, я ні з ким із гравців не підтримую настільки тісні відносини. По-моєму, тільки Борису Бурді написав: "Вітаю", тому що він поставив лайк під моїм постом в Facebook. З 2014 року, скажу відверто, я з росіянами не спілкуюся", – додав телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк заявив, що українська влада в особі президента та його команди має чітко показати, що вона не "виступає за дружбу" з країною-агресором Росією.