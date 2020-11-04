Ігор Кондратюк: Україна безнадійно відстала від розвинених країн стосовно виборів

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк порівняв українські місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня з президентськими виборами в США. На його думку, "Україна безнадійно відстала" в підрахунку голосів і проведенні виборів.

Про це він написав на особистій сторінці у Facebook. Також Кондратюк поділився особистим досвідом роботи на виборчій дільниці.

"Україна безнадійно відстала від розвинених країн у швидкості оприлюднення результатів виборів. Дивимося, як результати в США стають відомими через кілька годин після закриття дільниць. Чому в нас таке неможливо? Під час мобільних телефонів та інтернету?" – обурився продюсер.

Ігор Кондратюк порівняв вибори в Україні і США. Facebook Ігоря Кондратюка

Він уточнив, що колись працював на виборчій дільниці, і всі голоси там було підраховано вже через кілька годин після завершення голосування. Водночас результати виборів також було оприлюднено з істотною затримкою.

"Я одного разу був членом виборчої комісії на виборчій дільниці. І вже через кілька годин після закриття дільниці ми все порахували! Чому в нас так довго "рахують" результати голосування?" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловився про людей, які балотувалися на місцеві вибори 2020 в Україні. За словами знаменитості, нині багато хто "кинувся" в політику, адже думає, що це не професія, а лафа. Але в результаті до влади приходять "хабарники, брехуни і клоуни".