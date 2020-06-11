Іггі Азалія вперше стала мамою: чому зірка приховувала народження дитини

люди 10:25, 11.06.2020

Відома австралійська-американська хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія повідомила, що у неї є син.

Цією несподіваною новиною 30-річна зірка поділилася в сторіз у себе в Instagram. "У мене є син. Я чекала слушної нагоди, щоб розповісти про це, але чим довше мовчала, тим сильніше розуміла, що я нетерпляча в бажанні поділитися такою величезною новиною зі світом", – написала Іггі.

Подробиці вагітності, яку ретельно приховувала, як і те, хто батько дитини, співачка розкривати не стала. І лише додала, що не планує показувати сина публіці: "Я хочу зберегти його життя в таємниці, але при цьому хочу роз'яснити, що його поява на світ не є секретом, і я люблю його безмежно".

Іггі Азалія
Instagram Іггі Азалії

Відмітимо, у вересні минулого року стало відомо про відносини Іггі Азалії з американським репером Playboi Carti, а вже у грудні в ЗМІ почали з'являтися чутки про можливу вагітність зірки, однак правду Іггі Азазлія відкрила тільки зараз.

Іггі Азалія
Instagram Іггі Азалії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що епатажна зірка роздяглася у прямому ефірі.

Нагадаємо, що ще одна співачка скоро стане мамою. Нещодавно Джамала поділилася зворушливими кадрами вагітної фотосесії.

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