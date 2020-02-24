"Ідіотка, що пішла на програму!" Успенська в істериці втекла з шоу Собчак. Відео

Російська телеведуча Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

Так, на YouTube-каналі "Передачі Першого каналу" був опублікований анонс нового випуску з Успенською (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ксенія Собчак Instagram @xenia_sobchak

У передачі Собчак вирішила обговорити зі співачкою проблеми з її єдиною донькою Тетяною.

"У нас у студії супермати Любов Успенська. Але її дочка з цим не згодна", – каже Ксенія, додаючи "ваша дочка вживає наркотики, і ви це знаєте".

Ксенія Собчак і Любов Успенська кадр з відео

Далі в анонсі показаний ще один діалог між Собчак і Успенською:

"Тобто своєї провини ви перед донькою не відчуваєте? Ви вважаєте, що ви хороша мати?", – цікавиться телеведуча.

"Так! Супермати", – відповідає їй співачка.

Любов Успенська і Ксенія Собчак кадр з відео

Втім, у наступному кадрі можна побачити, як Успенська в істериці тікає зі студії, викрикуючи слова:

"Дай бог, щоб ти не пізнала того горя, яке пізнала я! Не хочу нічого чути! Нісенітниця собача! Ідіотка, що я пішла на цю програму!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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