"ІДІЛ по-київськи!" Росіяни завили від захвату через поїздку "Міс Львова" до Москви

Скандал довкола поїздки до РФ "Міс Львів-2018" Наталії Болюх розвеселив росіян, проте розлютив топовий пропагандистський ресурс.

Видання "РИА Новости" і ще кілька російських ЗМІ подали інформацію, ніби безневинну дівчину загнобили на батьківщині.

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Уточнюється, ніби українські засоби масової інформації "зацькували" українську красуню за нібито безневинну дію. Росіяни ж у коментарях радіють через скандал у пресі довкола Болюх.

"Продалася за гроші", "Так-так, та тільки як щодо "прослужити" ідолу здоров'я, краси і довголіття? Продатися і без корони можна. Не дарма ж корону, всипану сапфірами, кришталем і діамантами, ставлять на голову", "У цій демократичній країні залишилося тільки змушувати вдягати паранджу з написами: "Героям слава". ІДІЛ по-київськи", "Патріотизм не завадив дівчинці з'їздити до столиці країни-агресора і відірватися не гірше за Амстердам", "Нехай хаває сповна плоди Євромайдану", – відреагували росіяни у коментарях.

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Наталя Болюх instagram./topnatalia

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти видання "Високий Замок" звернули увагу на пости Болюх у сторіс, а також на публікації в соцмережі її московського друга Аліка. Дівчина поїхала до Москви. У коментарях вона намагалася виправдатися, що вирушила до Амстердаму на день народження друзів.

Наталя Болюх відповіла на скандал з поїздкою до Москви instagram./topnatalia

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