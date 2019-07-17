"Іди з Кремля!" Скандальний російський блогер звернувся до Путіна

Скандальний російський блогер Ілля Варламов запропонував президенту РФ Володимиру Путіну з'їхати з будівлі Кремля.

Таке відеозвернення він записав у ході програми "Обережно, Собчак", у гостях у якій він побував і дав інтерв'ю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Варламов звернувся до Путіна

"Володимире Володимировичу, а чи не хочете ви з Кремля з'їхати?! Чи не хотіли б ви змінити місце розташування свого офісу, для того, щоб Кремль можна було відкрити і зробити музейним комплексом", – запропонував він.

За словами Варламова, в такому випадку люди зможуть насолоджуватися чашкою гарячого какао на кремлівських стінах із приголомшливим краєвидом на центр Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Варламова поставили на місце в мережі через міркування про правильність "на" або "в" Україні. Блогер вважає, що різниці абсолютно жодної немає, тоді як користувачі ткнули носом в елементарну повагу одного народу до іншого.

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