''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео

Популярна російська співачка, колишня учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна розбурхала мережу відвертим відео. На ньому дівчина позує в яскравому купальнику.

Ролик співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/serebro_official

Користувачі мережі зазначили, що вона виглядає занадто відверто і їй варто задуматися про те, що вона показує своїм фоловерам. Деякі з нихзаявили, що Серябкіна набрала зайві кілограми і виглядає не дуже добре.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.