''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео

Популярна російська співачка, колишня учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна розбурхала мережу відвертим відео. На ньому дівчина позує в яскравому купальнику.
Ролик співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/serebro_official
Користувачі мережі зазначили, що вона виглядає занадто відверто і їй варто задуматися про те, що вона показує своїм фоловерам. Деякі з нихзаявили, що Серябкіна набрала зайві кілограми і виглядає не дуже добре.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.