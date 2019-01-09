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''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео

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Популярна російська співачка, колишня учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна розбурхала мережу відвертим відео. На ньому дівчина позує в яскравому купальнику.

Ролик співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео

instagram.com/serebro_official

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Користувачі мережі зазначили, що вона виглядає занадто відверто і їй варто задуматися про те, що вона показує своїм фоловерам. Деякі з нихзаявили, що Серябкіна набрала зайві кілограми і виглядає не дуже добре.

''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео
''Іди в порно'': російську співачку розгромили через відверте відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і учасниця гурту "Серебро" Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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