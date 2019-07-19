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"Ідея творчих людей": у Зеленського розповіли, як хотіли провести телеміст із Ургантом

2.4т Читати матеріал російською

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив про те, що "Квартал-95" хотів провести телеміст разом із російським ведучим Іваном Ургантом.

Така ідея, як пише видання LB.ua, виникла у них у 2015 році.

"Ідея творчих людей": у Зеленського розповіли, як хотіли провести телеміст із Ургантом

LIGA.net

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"Так, було діло. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Було таке відчуття. Тоді якраз зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували", – повідомив Шефір.

"Ідея творчих людей": у Зеленського розповіли, як хотіли провести телеміст із Ургантом

theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Після вибуху громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалене "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їхніх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

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Особи
Іван Ургант Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Может лучше сразу с жириновским провести? Тоже еврей,хоть и не признается.
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