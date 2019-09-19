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20 вересня • оновлено в 02:18
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"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

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Українська співачка Анна Седокова, яка живе і виступає в РФ, викликала ажіотаж серед шанувальників новим пікантним фото.

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" опублікувала відвертий знімок на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в блузі з глибоким декольте, що демонструє пишні груди.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram/annasedokova

Фото зроблено на кухні, а руки і груди артистки присипані борошном. "Скажіть чесно: важливіше, щоб котлетки чи червоні панчішки?" – запитала у фоловерів вона, поцікавившись, що важливіше для чоловіків – зовнішній вигляд дівчини або її вміння готувати.

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"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

instagram/annasedokova

Фанати зірки засипали її компліментами, назвавши фото кокетливим і сексуальним. "Ідеальна жінка!" – захопився один із фоловерів.

Деякі коментатори-чоловіки відповіли, що хотіли б "котлетки, приготовлені в червоних панчохах".

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі

Скріншот

Відзначимо, Седокова часто радує фанатів відвертими світлинами. Пропонуємо подивитися й на інші фото співачки, які вона публікує в Instagram:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Седокова схвилювала шанувальників новиною про те, що хвора на кропив'янку. Однак буквально через кілька днів показала себе у всій красі в купальнику біля басейну, заспокоївши фанатів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анна Сєдокова
Місце
Росія
Теги
фотографии Краса шоу-бизнес Instagram
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