"Ідеальна дівчина": Емілі Ратаковскі показала груди в відвертому купальнику

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі захопила шанувальників черговим яскравим відео. На ньому вона позувала в купальнику, який ледь прикриває її груди.

Ролик Ратаковскі розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники моделі залишили тисячі коментарів і захопилися красою дівчини.

"Така красива", "Ідеальна дівчина", "Шикарна", "Ідеальне тіло", "Я люблю тебе!", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитива, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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