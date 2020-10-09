Іда Галич із чоловіком заразилися коронавірусом

Російська відеоблогерка Іда Галич та її чоловік Алан Басієв захворіли на коронавірус.

Про це знаменитість повідомила у сторіз у своєму Instagram-акаунті. Поки невідомо, як почувається їхній восьмимісячний син Леон.

"Люди, у нас із чоловіком COVID-19. Виявляється, потрапити на КТ (комп'ютерна томографія. – Ред.) – це цілий квест", – написала Галич.

Пізніше блогерка опублікувала відео зі своєї квартири та заявила, що вони з Аланом перебувають удома і в них усе добре.

Іда Галич повідомила, що захворіла разом із чоловіком на коронавірус. Instagram Іда Галич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак, фронтмен популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом. Також музикант розповів про своє самопочуття.