Іда Галич із чоловіком заразилися коронавірусом

Російська відеоблогерка Іда Галич та її чоловік Алан Басієв захворіли на коронавірус.

Про це знаменитість повідомила у сторіз у своєму Instagram-акаунті. Поки невідомо, як почувається їхній восьмимісячний син Леон.

"Люди, у нас із чоловіком COVID-19. Виявляється, потрапити на КТ (комп'ютерна томографія. – Ред.) – це цілий квест", – написала Галич.

Пізніше блогерка опублікувала відео зі своєї квартири та заявила, що вони з Аланом перебувають удома і в них усе добре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак, фронтмен популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом. Також музикант розповів про своє самопочуття.