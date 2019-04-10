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"І вам того ж": Собчак відверто зізналася у своїх страхах

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Російська телеведуча Ксенія Собчак боїться й уникає ледарів, інтриганів та пліткарів.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram в рубриці "питали", уточнивши, що поважає людей, які горять тим, чим займаються.

"Дуже часто люди своє небажання щось робити називають евфемізмом "я люблю делегувати людям відповідальність". Ні, я теж за делегування, і все таке, але тільки точно знаю – коли сам не контролюєш свою справу, то вона перестає бути твоєю", – зазначила вона.

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За словами Собчак, збирати звіти і перевіряти, як відпрацювали інші, ніколи не принесе справжнього задоволення, як і просто "щось очолювати". Світська левиця вважає, що, якщо робота знаходиться виключно на візитній картці, то вона не є такою.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram @ xenia_sobchak

"Найбільш прекрасні люди, яких я зустрічала у своєму житті, завжди були пристрасно захоплені своєю справою. І я подобаюся собі найбільше тоді, коли в моєму житті є багато цікавих проектів, якими горю. І ніколи не пізно почати щось нове. Найшкідливіші пліткарі та інтригани народжуються саме з ледарства. Тому в одних компаніях обговорюють сучасну політику, мистецтво, кіно, а в інших - один одного. Тому ледарів я боюся і намагаюся уникати. Про кіно і політику мені цікавіше, ніж про "хто кому що сказав", і вам бажаю того ж", – підсумувала вона.

Рубрика # питали? "Є відчуття що ви, Ксенія, контролфрік, вам важливо все контролювати, чи так це?" -Дуже часто люди своє небажання що-небудь робити називають евфемізмом "я люблю делегувати людям відповідальність". Ні, я теж за делегування, і все таке, але тільки точно знаю -коли сам не контролюєш свою справу, раз у раз перестає бути твоїм. Просто збирати звіти і перевіряти як попрацювали інші насправді ніколи не принесе справжнього задоволення. Просто "щось очолювати" як це зараз модно, це ще не працювати. Якщо вся твоя робота-на візитній картці, то це і не робота зовсім. Саме прекрасні люди яких я зустрічала у своєму житті завжди були пристрасно захоплені своєю справою. І я подобаюся собі найбільше тоді, коли в моєму житті є багато цікавих проектів, якими горю. І ніколи не пізно почати щось нове. Найшкідливіші пліткарі і інтригани народжуються саме з неробства. Тому в одних компаніях обговорюють сучасну політику, мистецтво, кіно, а в інших-один одного ((((... Тому людей дозвільних я боюся і намагаюся уникати. Про кіно і політику мені цікавіше, ніж про "хто кому що сказав", і вам бажаю того ж)

Допіс, Поширення Ксенія Собчак (@xenia_sobchak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія Собчак у свої 37 років уже побудувала блискучу кар'єру в ролі телеведучої, бізнес-леді та навіть політика. На виборах президента Росії в березні 2018 року вона посіла четверте місце. Нещодавно вона зізналася, скільки заробляє в місяць.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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