"І тут гола!" Сєдокова розлютила мережу провокаційним відео з фанатом

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, обурила мережу провокаційним відео з фанатом.

Так, ролик із концерту в Саратові (Росія) зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона сидячи на сцені в досить відвертому костюмі співала одну зі своїх пісень "Мое сердце в бинтах" разом із хлопцем у дуеті. Зазначимо, що співачка була одягнена в прозорі чорні колготки, стрінги і блискучий корсет, а акцент у відео був зроблений на її оголеній "п'ятій точці" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Анна Сєдокова Фото з Instagram

"Сьогодні на концерті у мене стався дует. Симпатичний хлопець співав так гарно, що я віддала свій другий мікрофон йому, а після того він сказав, що в списку бажань у нього було чітко написано: "Дует з Анною Сєдоковою". Бажання здійснюються, повірте мені", — написала Анна.

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Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що Сєдокова занадто вульгарно поводиться на виступах, і їй не завадило б одягнутися.

"А виступати не голою вже не модно?", "Що це за костюм з відкритою попою? Вам не соромно?", "І тут гола", "Вульгарна Сєдокова, вульгарний виступ — все як завжди", "Хоч би попу прикрила", — прокоментували люди.

Пропонуємо також подивитися і на відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова в сексуальній білизні Фото з Instagram

Анна Сєдокова оголила груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова в стильному леопардовому купальнику Фото з Instagram

Анна Сєдокова гола в ліжку Фото з Instagram

Анна Сєдокова в сексуальному образі зайчика Playboy Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розлютила мережу оголеним фото. Крім того, шанувальники обурилися, що в підписі до знімка вона написала "Я вмію міксувати в одному пості секс і дітей".

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