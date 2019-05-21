"І тут гола!" Сєдокова розлютила мережу провокаційним відео з фанатом

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, обурила мережу провокаційним відео з фанатом.
Так, ролик із концерту в Саратові (Росія) зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона сидячи на сцені в досить відвертому костюмі співала одну зі своїх пісень "Мое сердце в бинтах" разом із хлопцем у дуеті. Зазначимо, що співачка була одягнена в прозорі чорні колготки, стрінги і блискучий корсет, а акцент у відео був зроблений на її оголеній "п'ятій точці" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Анна Сєдокова
Фото з Instagram
"Сьогодні на концерті у мене стався дует. Симпатичний хлопець співав так гарно, що я віддала свій другий мікрофон йому, а після того він сказав, що в списку бажань у нього було чітко написано: "Дует з Анною Сєдоковою". Бажання здійснюються, повірте мені", — написала Анна.
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що Сєдокова занадто вульгарно поводиться на виступах, і їй не завадило б одягнутися.
"А виступати не голою вже не модно?", "Що це за костюм з відкритою попою? Вам не соромно?", "І тут гола", "Вульгарна Сєдокова, вульгарний виступ — все як завжди", "Хоч би попу прикрила", — прокоментували люди.
Неділю. Саратов. Спасибі ❤️ Це були божевільні дні. Київ, Краснодар, Пітер, Білгород, Саратов ❤️ Я неймовірно щаслива, що ви у мене такі офігенний. Відкриті, красиві, яскраві! Сьогодні на концерті у мене стався дует. Симпатичний хлопець співав так гарно, що я віддала свій другий мікро йому, а після він сказав, що в списку бажань у нього були чітко написано: "дует з Анною Седоковою". Бажання збуваються! Повірте мені! Повірте нам! Я хочу великий літній тур в кожному місті! Хочу побачити вас! Хочу відчувати! Зараз запишу це в свій блокнотик бажань, а поки люблю і ціную безмежно ❤️
Пропонуємо також подивитися і на відверті фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Анна Сєдокова оголила груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в стильному леопардовому купальнику
Фото з Instagram
Анна Сєдокова гола в ліжку
Фото з Instagram
Анна Сєдокова в сексуальному образі зайчика Playboy
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розлютила мережу оголеним фото. Крім того, шанувальники обурилися, що в підписі до знімка вона написала "Я вмію міксувати в одному пості секс і дітей".
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