"И снова 3 сентября": прикольні картинки, жарти та меми з Шуфутинським
День 3 вересня в багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського з однойменною назвою ("3 сентября" в оригіналі). Так, мережею шириться безліч мемів на цю тему.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує прикольні картинки та жарти про популярну пісню.
Як відомо, музику до пісні "3 сентября" написав російський композитор Ігор Крутой, а слова – Ігор Ніколаєв.
Спочатку пісня призначалася для іншого виконавця, але Шуфутинський, почувши композицію, зазначив її магнетизм і обов'язково захотів її заспівати. Шансоньє виконав "3 сентября" вперше 1993 року в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов в 1994-му.
Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перевертають календар".