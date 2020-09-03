"И снова 3 сентября": прикольні картинки, жарти та меми з Шуфутинським

Анна Паскевич Люди 12:21, 3.09.2020 Оновлено: 12:26, 3.09.2020

День 3 вересня в багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського з однойменною назвою ("3 сентября" в оригіналі). Так, мережею шириться безліч мемів на цю тему.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує прикольні картинки та жарти про популярну пісню.

"3 сентября" Шуфутинського: прикольні картинки
Фото: apostrophe.ua
"3 сентября" Шуфутинського: приколи
Фото: mixnews.lv
Прикол про Шуфутинського
Фото: myprikol.com
Прикол про 2 вересня
Фото: twitter.com/fake_LNR
Мем з Шуфутинським в стилі мультсеріалу "Губка Боб"
Фото: twitter.com/Kirya_kem
Прикол про 3 вересня
Фото: mixnews.lv
Мем про "3 сентября"
Фото: myprikol.com
Жарт про Шуфутинський і 3 вересня: "Просто переверни календар"
Фото: mybelovo.ru
Прикол з Шуфутинським
Фото: facebook.com/starkstarodvorova
Смішні картинки про "3 сентября": "Яке там сьогодні число?"
Фото: Pinterest

Як відомо, музику до пісні "3 сентября" написав російський композитор Ігор Крутой, а слова – Ігор Ніколаєв.

Спочатку пісня призначалася для іншого виконавця, але Шуфутинський, почувши композицію, зазначив її магнетизм і обов'язково захотів її заспівати. Шансоньє виконав "3 сентября" вперше 1993 року в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов в 1994-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перевертають календар".

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