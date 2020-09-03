"И снова 3 сентября": прикольні картинки, жарти та меми з Шуфутинським

День 3 вересня в багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського з однойменною назвою ("3 сентября" в оригіналі). Так, мережею шириться безліч мемів на цю тему.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує прикольні картинки та жарти про популярну пісню.

"3 сентября" Шуфутинського: прикольні картинки Фото: apostrophe.ua

"3 сентября" Шуфутинського: приколи Фото: mixnews.lv

Прикол про Шуфутинського Фото: myprikol.com

Прикол про 2 вересня Фото: twitter.com/fake_LNR

Мем з Шуфутинським в стилі мультсеріалу "Губка Боб" Фото: twitter.com/Kirya_kem

Прикол про 3 вересня Фото: mixnews.lv

Мем про "3 сентября" Фото: myprikol.com

Жарт про Шуфутинський і 3 вересня: "Просто переверни календар" Фото: mybelovo.ru

Прикол з Шуфутинським Фото: facebook.com/starkstarodvorova

Смішні картинки про "3 сентября": "Яке там сьогодні число?" Фото: Pinterest

Як відомо, музику до пісні "3 сентября" написав російський композитор Ігор Крутой, а слова – Ігор Ніколаєв.

Спочатку пісня призначалася для іншого виконавця, але Шуфутинський, почувши композицію, зазначив її магнетизм і обов'язково захотів її заспівати. Шансоньє виконав "3 сентября" вперше 1993 року в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов в 1994-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перевертають календар".

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