"И снова 3 сентября": прикольні картинки, жарти та меми з Шуфутинським

3 вересня користувачі "перегортають календар". Фото: fakty.ua
День 3 вересня в багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського з однойменною назвою ("3 сентября" в оригіналі). Так, мережею шириться безліч мемів на цю тему.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує прикольні картинки та жарти про популярну пісню.
"3 сентября" Шуфутинського: прикольні картинки Фото: apostrophe.ua
"3 сентября" Шуфутинського: приколи Фото: mixnews.lv
Прикол про Шуфутинського Фото: myprikol.com
Прикол про 2 вересня Фото: twitter.com/fake_LNR
Мем з Шуфутинським в стилі мультсеріалу "Губка Боб" Фото: twitter.com/Kirya_kem
Прикол про 3 вересня Фото: mixnews.lv
Мем про "3 сентября" Фото: myprikol.com
Жарт про Шуфутинський і 3 вересня: "Просто переверни календар" Фото: mybelovo.ru
Прикол з Шуфутинським Фото: facebook.com/starkstarodvorova
Смішні картинки про "3 сентября": "Яке там сьогодні число?" Фото: Pinterest
Як відомо, музику до пісні "3 сентября" написав російський композитор Ігор Крутой, а слова – Ігор Ніколаєв.
Спочатку пісня призначалася для іншого виконавця, але Шуфутинський, почувши композицію, зазначив її магнетизм і обов'язково захотів її заспівати. Шансоньє виконав "3 сентября" вперше 1993 року в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов в 1994-му.
Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перевертають календар".
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