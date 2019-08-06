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"І на волі, і в зоні": Джигурда згадав про тюремний досвід померлого Токарева

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Скандальний актор і співак Микита Джигурда відреагував на смерть легендарного шансоньє Віллі Токарєва.

Він написав на своїй сторінці в Instagram, що артист не був проти заспівати для ув'язнених у в'язницях, куди їздив із концертами, і послухати їхні історії.

"Пішов в інший світ легендарний шансоньє. Не раз ми з ним запалювали на одній сцені. І на волі, і в зоні ... Царство небесне Віллі Токарєву", – написав Джигурда.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередніми даними, за пару тижнів до цього музикант потрапив до лікарні через рак.

Віллі Токарєв

Віллі Токарєв

instagram /willi_tokarev

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.

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Особа
Микита Джигурда
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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