"І на волі, і в зоні": Джигурда згадав про тюремний досвід померлого Токарева

Скандальний актор і співак Микита Джигурда відреагував на смерть легендарного шансоньє Віллі Токарєва.

Він написав на своїй сторінці в Instagram, що артист не був проти заспівати для ув'язнених у в'язницях, куди їздив із концертами, і послухати їхні історії.

"Пішов в інший світ легендарний шансоньє. Не раз ми з ним запалювали на одній сцені. І на волі, і в зоні ... Царство небесне Віллі Токарєву", – написав Джигурда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Токарєва стало відомо 4 серпня. За попередніми даними, за пару тижнів до цього музикант потрапив до лікарні через рак.

Віллі Токарєв instagram /willi_tokarev

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні стані.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!