Хворіла на анорексію, перенесла інсульт: що відомо про долю секс-символа СРСР Кондулайнен

62-річна радянська актриса Олена Кондулайнен, яку раніше госпіталізували з інсультом, стала першою артисткою, яка наважилася з'явитися на екрані абсолютно оголеною.

Після зйомок у фільмі "Сто днів до наказу", де вона повністю роздяглася, знаменитість почали називати першим секс-символом в історії СРСР, пише видання "КП".

Олена Кондулайнен народилася під Ленінградом, в селищі Токсово 9 квітня 1958 року. З ранніх років вона проявила артистичний талант. Після закінчення школи вступила до Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії. Спершу Олена вчилася на диригентсько-хоровому відділенні, але незабаром її запросили перевестися на акторське відділення.

Фільм "100 днів до приказу" Газета.Ру

У 1983 році Кондулайнен стала актрисою театру. Першою її роботою була роль Єви в спектаклі "Все про Єв". Незабаром вона знялася у фільмі "Сто днів до наказу", де з'явилася повністю оголеною. Стрічка викликала ажіотаж навколо Кондулайнен. Їй почало надходити безліч пропозицій щодо зйомок.

За наступні чотири роки актриса знялася в 12 повнометражних стрічках, серед яких "Звіробій", "Бабій", "Номер "люкс" для генерала з дівчинкою", "Караван смерті", "Болотяна street, або Засіб проти сексу", "Екстрасенс" , "На Муромській доріжці", "Шоу для самотнього чоловіка". Також зірка знімалася в картині "Даун Хаус", "8 перших побачень", а в 2012 році її запросили в серіал "Інтерни".

Кондулайнен у серіалі "Інтерни" Экспресс газета

Проте не завжди в знаменитості все складалося добре. Жінка зізналася, що хворіла на анорексію. Олена також перенесла Базедову хворобу. Тривале лікування вплинуло на зовнішність актриси, і вона втратила колишню красу.

Відзначимо, що Кондулайнен чотири рази була заміжня. Від першого чоловіка, ленінградського педагога, в актриси є син Олександр. У Москві вона познайомилася з другим чоловіком – бізнесменом, якому не подобалося розгульне життя Олени. Від третього шлюбу з московським підприємцем на ім'я Сергій в неї народився молодший син Михайло. Її четвертим обранцем став молодий бізнесмен на ім'я Дмитро.

У кінці липня 2020 року Кондулайнен госпіталізували до Боткінської лікарні (Москва) з інсультом. Актрисі стало погано в ресторані, її доставили в реанімацію. Пізніше повідомлялося, що знаменитість перебуває в палаті інтенсивної терапії, у неї діагностували гостре порушення мозкового кровообігу й судинне ураження головного мозку.

Кондулайнен перенесла інсульт Газета.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Валентина Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували з набряком мозку, жінка впала в кому. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік.