Хворий Остапчук про коронавірус: так погано мені не було ніколи

Український шоумен і ведучий Володимир Остапчук, у якого нещодавно підтвердився коронавірус, розповів про своє самопочуття.

Про те, як протікає хвороба Остапчук поділився з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

"Я не люблю скаржитися, але це був, напевно, найстрашніший тиждень для мого здоров'я. Так погано мені не було ніколи. Температура під 40, кашель, лихоманка і ще багато чого, і сьогодні перший день, коли я знову у соцмережах", – написав у фотоблозі ведучий.

За словами Остапчука, погано він себе відчув іще 4 вересня під час виступу, але на сцену зірка так і не зміг піднятися.

"У день, коли мені стало різко погано, 4 вересня, у день мого першого великого стендапу, я не вийшов на сцену, і я не міг вчинити інакше. Незважаючи на те, що це мій перший великий виступ і я довго готувався, чекав і переживав, щоб усі кайфонули, і sold out тому підтвердження, але ваше здоров'я і безпека – це головне", – поділився він.

Під фото шоумен закликав усіх берегти себе і побажав нікому не хворіти.

"А якщо і хворієте – то з гумором і вірою у добре", – повідомив артист.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нещодавно підтвердився коронавірус у співачки Kamaliya. Зірка підхопила вірус разом з усією родиною.