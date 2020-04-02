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3 квітня • оновлено в 01:09
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Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу

3.3т
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Російський співак Лев Лещенко, який потрапив до лікарні з коронавірусом, заспівав у лікарняній палаті і викликав обурення в мережі. Багато хто заявив, що артисту потрібно було вибачитися за те, що він піддав небезпеці інших людей.

Відео зі співом артиста на своїй сторінці в Twitter розмістив Дмитро Смірнов.

"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу

"Може краще треба було вибачитися на камеру, що після приїзду не дотримувався карантину і піддав ризику зараження інших людей, замість пісень", "Взагалі-то йому саме час покаятися перед народом", "Скількох він інфікував? Тих, у кого немає стільки грошей", - коментують відео в мережі.

"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу
"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу
"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу
"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Лев Лещенко, у якого виявили коронавірус, міг заразити своїх колег по сцені на це захворювання. Так, до госпіталізації артист відвідував світські заходи, а також знімався в телешоу.

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Автор
Марія Дідик
Тема
Коронавірус
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Дeбилы, теперь всем заболевшим каяться и на коленях валяться "не палите хату"?
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