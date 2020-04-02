"Час покаятися!" Хворий на коронавірус Лещенко заспівав у лікарні і розлютив мережу

Російський співак Лев Лещенко, який потрапив до лікарні з коронавірусом, заспівав у лікарняній палаті і викликав обурення в мережі. Багато хто заявив, що артисту потрібно було вибачитися за те, що він піддав небезпеці інших людей.

Відео зі співом артиста на своїй сторінці в Twitter розмістив Дмитро Смірнов.

"Бережіть свій будинок, своїх рідних і, звичайно, своє здоров'я": Лев Лещенко в палаті клініки в Комунарка співає "Надію" і дякує всім за підтримку pic.twitter.com/TSHD5QhGLl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) April 2, 2020

"Може краще треба було вибачитися на камеру, що після приїзду не дотримувався карантину і піддав ризику зараження інших людей, замість пісень", "Взагалі-то йому саме час покаятися перед народом", "Скількох він інфікував? Тих, у кого немає стільки грошей", - коментують відео в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Лев Лещенко, у якого виявили коронавірус, міг заразити своїх колег по сцені на це захворювання. Так, до госпіталізації артист відвідував світські заходи, а також знімався в телешоу.

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