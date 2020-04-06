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6 квітня • оновлено в 22:11
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Хворий Лещенко виправдався за відвідування шоу

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Відомий російський співак Лев Лещенко прокоментував свій стан і розповів, чому відвідував заходи і телевізійні шоу замість самоізоляції.

Крім того, він заявив, що не заразив нікого, пише "Московський комсомолець".

"Малахов мене благав!" Хворий Лещенко виправдався за відвідування шоу

РІА

"Я дуже не хотів, відмовлявся, пояснював, що я на самоізоляції. Малахов мене буквально благав. "Буде окрема гримерка! Зйомка дуже коротка! 10 років від дня смерті Валі Толкунової! Ну як без вас?". І я здався, бо це ж моя робота. Я повернувся вже задовго до зйомок, почувався прекрасно, нікого навколо мене хворого не було, ніхто не захворів з мого оточення. Ще не було і розпорядження про введення карантину. І я тому погодився, адже працювати поїхав. Це – робота моя! Я ще був на вечірці у Алли Крутої, але там теж нікого не заразив", – заявив артист.

Артист уже вирушив додому після 10-денного лікування. Останній тест Лещенка на коронавірус виявився негативним. Він заявив журналістам, що буде ізолюватися і доліковуватися вдома.

"Малахов мене благав!" Хворий Лещенко виправдався за відвідування шоу

Газета.Ру

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Льва Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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Автор
Марія Дідик
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
"Это работа моя" пропагандировать "коронавируса нет" и "распоряжении о введении карантина" и сейчас нет есть каникулы. Старый маразматик, куда пришёл, зачем ничё не помню ничё не знаю. И "Невиноватая я... " это всё чё от СССР осталось.
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