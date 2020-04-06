"Малахов мене благав!" Хворий Лещенко виправдався за відвідування шоу

Відомий російський співак Лев Лещенко прокоментував свій стан і розповів, чому відвідував заходи і телевізійні шоу замість самоізоляції.

Крім того, він заявив, що не заразив нікого, пише "Московський комсомолець".

РІА

"Я дуже не хотів, відмовлявся, пояснював, що я на самоізоляції. Малахов мене буквально благав. "Буде окрема гримерка! Зйомка дуже коротка! 10 років від дня смерті Валі Толкунової! Ну як без вас?". І я здався, бо це ж моя робота. Я повернувся вже задовго до зйомок, почувався прекрасно, нікого навколо мене хворого не було, ніхто не захворів з мого оточення. Ще не було і розпорядження про введення карантину. І я тому погодився, адже працювати поїхав. Це – робота моя! Я ще був на вечірці у Алли Крутої, але там теж нікого не заразив", – заявив артист.

Артист уже вирушив додому після 10-денного лікування. Останній тест Лещенка на коронавірус виявився негативним. Він заявив журналістам, що буде ізолюватися і доліковуватися вдома.

Газета.Ру

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Льва Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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