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25 березня • оновлено в 22:10
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Хворий коронавірусом принц Чарльз недавно спілкувався з королевою

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Стала відома дата останньої зустрічі принца Чарльза з королевою Великобританії Єлизаветою II.

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Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, вони бачилися 12 березня.

Заразив Єлизавету II? Хворий коронавірусом принц Чарльз недавно спілкувався з королевою

До цього сам 71-річний принц Чарльз, син Єлизавети II, заявив, що останній раз він зустрічався з матір'ю 9 березня, проте пізніше дані уточнили.

Зазначається, що 10 березня принц Чарльз і Альбер II брали участь у спільному благодійному заході, який відбувся в Лондоні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у 71-річного принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим його дружина Камілла також пройшла тестування на вірус – він виявився негативним. Зараз пара знаходиться на самоізоляції в маєтку в Шотландії.

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Автор
Марія Дідик
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Злобной старухе уже давненько ставят прогулы в Вестминстерском аббатстве.
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