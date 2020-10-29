Гоша Куценко про перенесений коронавірус: дуже підступна і тяжка хвороба, долалася важко

Софія Ковнір Люди 10:51, 29.10.2020 Оновлено: 11:29, 29.10.2020

Російський актор Гоша Куценко заявив про те, що перехворів на коронавірус і ці два тижні йому далися дуже важко.

За його словами, COVID-19 – непросте захворювання. На своїй сторінці в Instagram він записав відеозвернення, у якому нагадав людям про обов'язкове носіння медичних масок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Усе! Я вільний! Два тижні боротьби не на жарт! Дуже підступна хвороба. Найтяжча з усіх, на яку доводилося перехворіти! Не вірте тим, хто заперечує ковід, його лікування і, головне, маски! Люди не знають, що базікають! Вірте лікарям і тим, хто перехворів. Особливо у важкій формі! А особливо вірте тим, кого вже немає. Це особлива пневмонія", – написав актор.

Російський актор Гоша Куценко заразився коронавірусом
Газета.Ру

Куценко відзначив, що тільки справжні фахівці, які щодня борються з коронавірусом, заслуговують довіри і поваги.

"Усім, хто несе дурниці про носіння масокідіть у попу! Дихайте там! А дорогою гляньте на Китай! 2 ярди людей, дотримуючись елементарної дисципліниздорові! Чого і нам бажаю! До зустрічі на сцені та екранах! Але! У масках!", – підкреслив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гоша Куценко заявив, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за пагубний вплив.

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