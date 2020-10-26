Хворий на коронавірус Фагот з'явився на публіці без маски: артист пояснив інцидент

Лідер гурту ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) захворів на коронавірус. 46-річний виконавець отримав позитивний результат ПЛР-тесту 20 жовтня, а вже 25 жовтня він з'явився на публіці без маски.

За його словами, спочатку тіло жахливо ламало, але пізніше відпустило. Уже через кілька днів з'явився знімок, на якому видно, як музикант сидить за столом в одному з заміських комплексів відпочинку. Відповідний кадр опублікував сайт TCH.

На фото видно, як він обідає з жінкою, дуже схожою на дизайнерку Ольгу Навроцьку.

Хворий на коронавірус Фагот з'явився на публіці без маски Facebook Олега Михайлюти

Фагота побачили в заміському комплексі разом зі знайомою TCH.ua

Також у сторіз Instagram Фагот показав, як відвідав виборчу дільницю, щоб проголосувати на місцевих виборах. Крім того, музикант встиг купити нову машину цього ж дня.

Хворий на коронавірус Фагот з'явився на публіці без маски Instagram Олега Михайлюти

У сторону популярного виконавця полетіла купа негативу. Більшість здивовані, як співак може спокійно розгулювати в громадських місцях із таким захворюванням.

Пізніше Фагот на своїй сторінці в Facebook вирішив прокоментувати ситуацію, щоб люди не розсіювали паніку.

"Розповідаю спеціально для кіпішних і нервових, мені вже добре, симптомів ніяких немає і по всіх сьогоднішніх протоколах я вважаюся здоровим і незаразним. Тому сьогодні я виявив свою громадянську позицію і з'явився на виборчій дільниці", – написав артист.

Також він додав, що може собі дозволити з'являтися в публічних місцях і не надівати маску, якщо це, наприклад, ресторан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний британський актор Джонні Ліз помер у віці 78 років після зараження коронавірусом. Він тяжко хворів протягом останніх двох тижнів, а за добу до смерті отримав позитивний результат тесту на COVID-19.