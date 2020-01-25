"Хворіє, чи що?" Боярський вразив жахливим виглядом

Російська актриса Єлизавета Боярська показала сімейне фото, на якому людей жахнув зовнішній вигляд її батька, знаменитого артиста Михайла Боярського.
У мережі розмірковують, чи випадково не хворий 70-річний актор.
Відзначається, що напередодні, 24 січня, брат Єлизавети, політик Сергій Боярський відсвяткував свій 40-річний ювілей, у зв'язку з чим вона публічно привітала його.
Жінка назвала брата своєю опорою, веселою, порядною і доброю людиною, побажала йому щастя і здоров'я.
На загальному знімку з ними позують і батьки, - Михайло Боярський і Лариса Луппіан.
Зовнішній вигляд Михайла стривожив шанувальників.
"Батько хворіє, чи що, як він жахливо виглядає. З днем народження, здоров'я тобі і вдачі в житті", - серед іншого написали в коментарях.
Нагадаємо, раніше мережа шокувала своїм зовнішнім виглядом без фотошопу українська співачка Віра Брежнєва.
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