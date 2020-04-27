"Хворі люди": "Інтер" оскандалився в мережі через гучне святкування 9 травня

Скандальний український телеканал "Інтер" на 9 травня готує великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх". У ньому прозвучать відомі військові пісні та сучасні твори про війну.

Так, концерт вийде в День Перемоги о 20:30. У ньому візьмуть участь співачки Світлана Лобода і Таїсія Повалій, дует Анна-Марія, співак Олександр Панайотов, а також інші знаменитості. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці телеканалу (відео дивіться нижче).

Таїсія Повалій Скріншот з відео

"Інтер" готує концерт "Перемога. Одна на всіх" Скріншот з відео

"Інтер" готує концерт до Дня Перемоги Скріншот з відео

Зазначимо, що даний захід викликав обурення у користувачів мережі: "Бідним ветеранам матеріальна допомога потрібна, а не ваші дебільні концерти", "Ви хворі люди. Якщо взяти, що ветеранам було 18 років, то їм зараз має бути 93 роки. Ви де стільки ветеранів взяли?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня телеканал "Інтер" показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Більш того, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.